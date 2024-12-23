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22.12.2024, 19:19

Пассажирка рейса Актау-Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке

Происшествия 0 2 467 Сергей Кораблев

«Харассмент» – так описала пассажирка ситуацию, произошедшую на рейсе Актау-Алматы, в ходе которой мужчина проявлял действия сексуального характера по отношению к ребенку. По прилету его задержали правоохранители, заверили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Пассажирка рейса Актау-Алматы поделилась в социальной сети Threads историей о том, что вчера, 21 декабря, стала свидетелем харассмента по отношению к девочке. Она рассказала, что в самолете некий мужчина подсел к несовершеннолетней, которая летела без сопровождения взрослых, и вел себя с ней неподобающим образом.

Он пытался домогаться, когда в салоне погасили свет. Мужчина взял ее за руки, спросил имя, возраст, начал говорить комплименты, гладить и дышать на нее. Ребенок пытался противостоять этому. Когда включили освещение, бортпроводники увидели, что девочка плачет. Узнали причину и пересадили ко мне. Я ее успокоила. Мужчина выпил и сладко спал, не подозревая о том, что его ждет полиция. Сидевшие позади пассажиры согласились быть свидетелями произошедшего. По прилету девочку встретили родители, а мужчину – полиция, - пишет пассажирка.

В то же время пресс-служба департамента полиции на транспорте сообщает, что правонарушитель доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения ( статья 440 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

По результатам проверки других фактов незаконных действий не выявлено, - заявили в пресс-службе ведомства.

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