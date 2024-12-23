Сообщение о заминированной школе в Актау оказалось ложным

В полиции сообщили, что информация о заложенной в школе №1 бомбе была ложной. Начато досудебное расследование.

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Информация о том, что на территории школы №1 в 14 микрорайоне заложена бомба не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов проверили территорию и не обнаружили следов взрывного устройства.

По факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато досудебное расследование. Ведутся поиски злоумышленника. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в полицию сообщили о заложенной бомбе в одной из школ в Актау. В сентябре этого года уже сообщалось о заложенном взрывном устройстве в этой же школе. Оно также оказалось ложным.