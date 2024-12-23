Эвакуации детей не было: в полицию сообщили о заложенной бомбе в одной из школ в Актау

На месте работают сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

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Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с просьбой узнать о ситуации возле общеобразовательной школы №1 в 14 микрорайоне.

Очевидцы рассказали, что возле территории учебного заведения находится множество автомобилей пожарной службы и полиции.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что поступил вызов о заложенной в школе бомбе. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Родители учеников школы также задались вопросом, почему из-за этой ситуации не эвакуировали детей, однако в ведомстве на вопрос журналиста об этом ответ не предоставили.