Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау

В редакцию lada.kz обратился житель областного центра с жалобой на вандализм на городском кладбище. По его словам, неизвестные люди испортили памятник его дочери. Причем сделали это намеренно.

фото прислано жителем

Инцидент произошел ночью 20 декабря. Неизвестные несколько раз приходили на городское кладбище. В один из таких «заходов» один из мужчин стал активно бить ногами по памятнику. Отец похороненной в этом месте девушки пришел в ужас от увиденного.

«В ночь с четверга на пятницу, согласно данным видеофиксации, в 1 час 43 минуты... Какие-то люди были на кладбище, приходили и уходили несколько раз. Целенаправленно поломали памятник. Что их побудило, неизвестно. На видео очевидно, что это не было случайностью, там в ходе драки, чтобы кто-то упал... Нет, стоит с агрессией и ломает специально. Я вчера написал заявление в полицию участковому 29А микрорайона.Обещали найти, но пока тихо. Камер на этой территории достаточно, я убежден, что вычислить злоумышленника можно. Нельзя оставлять подобных вандалов безнаказанными», - рассказал житель Актау Владимир Широченков.

Подобное осквернение чужих памятников, считает Владимир Широченков, не должно оставаться безнаказанным.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту ведется расследование.

Напомним, Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил об искоренении вандализма как явлении. Часто на страницах нашего издания мы поднимаем эту тему, как наболевшую и нуждающуюся в жестких мерах, выявлении и привлечении к ответственности.