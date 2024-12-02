Имеем то, что заслуживаем?

Недавно, публикуя новость о том, что местные власти не планируют возвращать малые архитектурные формы «Осетра» и «Тюленя» на набережную, я испытала череду разнообразных эмоций – от «какого черта» до «так нам и надо». Ведь с одной стороны, на эти, может, и не самые удачные творения скульпторов, потрачены достаточно большие деньги. Жалко просто взять и забыть про композиции, будто их и не было. Вроде, и хочется «наехать» на местных чиновников, мол, «ничего не знаем, ну-ка, верните назад». С другой стороны, смотря на изувеченные местным населением «тела» обитателей Каспия, хочется действительно отправить памятники животным на заслуженный отдых, подальше от «ценителей» природы и «защитников» окружающей среды.

Коллаж Lada.kz

«Осетр» и «Тюлень» буквально стали символом нашей дикости и отсутствия воспитания, памятниками «некультурного наследия» местного населения. Очень трагичными памятниками. И это, к сожалению, не тот случай, когда бедных «животных» испортили приехавшие в Актау туристы-дикари. Нет, это наши, местные. К сожалению, такое отношение к вещам стало нормой нашего общества, страшной и непонятной. Так везде и во всем: с детскими площадками, набережной, Скальной тропой, лавочками, мусорными баками, стенами, качелями, кустарниками, деревьями и прочим.

Я бы даже открыла отдельный музей под названием «Испорчено в Актау», куда бы свозила все сломанные качели, карусели, балюстрады, фонари, повесив на них таблички с указанием даты «жизни»: установлено, убито и не подлежит восстановлению. Такой музей мы точно заслужили.

Еще лет 10 назад я писала сатирический материал о памятниках города: «козлах», «быках», круглых камнях, разбросанных по газону (тогда лежали на площади Ынтымак – прим. автора). Мне, той, еще молодой и наивной, было непонятно, почему в нашем красивом маленьком и достаточно богатом городе все архитектурные формы выглядят как нечто несуразное, некрасивое, и вообще не представляющими никакой эстетической и смысловой ценности. Теперь логика стала понятна – выбирались они по принципу: то, что невозможно испортить, и то, что привлекает меньше всего внимания.

Может, отсюда «растут ноги» самого скудного новогоднего украшения, отсутствия достойных массовых мероприятий, и всего того, чего из года в год нас лишают?

Железная логика – «не делай, не испортят» – исправно работает, но постойте... Разве это справедливо? Действительно ли Актау – город вандалов и марадёров? Можно ли из-за группы недостойных лиц (пусть их и тысяча) клеймить все остальное население?

Мы ведь не можем отрицать, что в Актау живут сотни тысяч достойных граждан. Их видно на субботниках и акциях по спасению животных. Они украшают дворы своего дома зелеными насаждениями, благоустраивают территории бизнес-объектов, бесплатно ставят лавочки, беседки, организовывают на набережной игры в шахматы, проводят бесплатные спортивные занятия на воздухе, следят за экологией, поднимают вопросы обмеления Каспия, смертности тюленей и многое другое...

Нас, неравнодушных, любящих свой город, ценящих каждое высаженное дерево и построенную площадку, гораздо больше, чем тех, кто рушит и портит общее имущество.Так почему вместо борьбы с вандалами мы предпочитаем смириться с тем, что из-за них для нас не делают чего-то достойного и интересного?

Почему вместо того, чтобы обеспечить защиту объектов общей собственности, нас просто лишают возможности иметь красивые парки и скверы, уникальные памятники со смысловой нагрузкой, оригинальные фотозоны? Нет денег? Простите, вы потратили 10 миллионов на «Осетра», неужели туда нельзя было включить еще тысяч 200 на установку нескольких фиксирующих все происходящее камер видеонаблюдения? Почему вандалы постоянно остаются безнаказанными?

Хватит уже уговаривать, просить и давить на жалость. Эта система не работает. Штрафы, аресты и выплаты компенсаций за нанесенный ущерб – только таким образом, я считаю, можно напрочь отбить все желание прикасаться с плохими намерениями к общегородской собственности.

Нам, жителям Актау, тоже не стоит оставаться в стороне. Объединяйтесь. Можно ставить камеры всем двором у детских площадок и на придомовых территориях, чтобы сохранять имущество, а в случае появления вандалов - наказывать их по всей строгости закона. Возможно, лишь общими усилиями мы сможем победить этот недуг областного центра, и через года на наших улицах всегда будет чисто и красиво.

Пока же все в предвкушении Нового года. В этот раз акимат выделил почти 100 миллионов тенге на закуп двух 20-метровых елок и украшение областного центра...

Будут ли эти елки чем-то отличаться от старых, пока сложно сказать, также непонятно, придумает ли компания-исполнитель что-то покруче гирлянд на кустах и деревьях... Понятное дело, что украсить весь город за счет бюджета невозможно, однако варианты всегда найдутся.

Например, я бы на месте чиновника в преддверии Нового года предложила предпринимателям украсить территории перед своими бизнес-объектами.Троим самым лучшим – хороший приз. Причем участие в мероприятии могло бы быть добровольно-принудительным. Представьте, как засиял бы Актау. Сегодня это практикуют единицы.

А если объявить еще и конкурс «Лучший двор», «Самая новогодняя школа», «Детский садик» и прочее, то город, в принципе, заблистал бы не хуже Лас-Вегаса... Надо лишь вместе объединиться против вандалов, очистить от них улицы и вместе делать Актау краше.

Ирина Логвинова