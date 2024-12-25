Самолет разбился в Мангистау

Сегодня, 25 декабря, в районе аэропорта Актау произошло падение самолета. Видео с места событий распространяются в Сети.

Фото: кадр из видео

На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и падает.

На место происшествия прибыли спецслужбы.

Как сообщается, инцидент произошел в районе села Сайын Шапагатов (бывший Тельман).

По неподтвержденным данным, борт относится к компании Azerbaijan Airlines.

Как пишет Tengrinews.kz, самолет летел из Баку в Грозный.

Lada.kz ожидает официальных комментариев от компетентных органов.