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25.12.2024, 19:03

Стоимость такси до Центра крови в приложении Яндекс снизилась до 10 тенге в Актау

Происшествия 0 2 149 Наталья Вронская

Стоимость такси в сервисе Яндекс Go 25 и 26 декабря до Центра крови в Актау составит 10 тенге, сообщает lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Стоимость поездки в Центр крови в Актау составляет 10 тенге, специальная цена доступна в тарифе "эконом" в мобильном приложении Яндекс Go.

В компании нам подтвердили информацию, поездкой может воспользоваться любой желающий донор в течение 25 и 26 декабря один раз. Водители получат за такие заказы полную оплату.

Напомним, медики Актау призывают горожан сдавать кровь для пострадавших в крушении рейса Баку-Грозный. Самолет разбился сегодня, 25 декабря, около 11 часов утра в Тупкараганском районе Мангистауской области. В больнице Актау находятся 29 человек, двое из которых дети. По данным управления здравоохранения, 11 - в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, погибли 32 человека.

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