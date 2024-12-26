Одной из неизвестных пострадавших в авиакатастрофе в Актау удалось идентифицировать гражданство

В числе пострадавших в авиакатастрофе находятся две женщины, чьи имена и гражданская принадлежность были не ясны. Сегодня, 26 декабря, стало известно, что одна из них является гражданкой Азейрбаджана, сообщает lada.kz по информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области

Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. Следственными органами проведена работа по установлению личности 2-х пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана, рассказали медики.

«Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок 1-2 ст). Из 11 пациентов, находящихся в отделении реанимации, в стабильно-тяжелом состоянии трое больных, семь - в тяжелом состоянии, и одна пациентка в крайне-тяжелом, нестабильном состоянии. При поступлении всем пострадавщим проведены все необходимые виды обследования, после стабилизации состояния госпитализированы по профилям. Из восьми пострадавших одна в крайне тяжелом, нестабильном состоянии, а второй пострадавшей в экстренном порядке проведена лапаротомия, ушивание разрыва брыжейки толстого кишечника с дренированием брюшной полости», - рассказали в управлении здравоохранения.

Также по линии санитарной авиации из Астаны прибыли специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров.

Также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан.

Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована. С пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.

Напомним, сегодня утром, 26 декабря, примерно в 08:30 часов по актаускому времени борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировал граждан РФ.