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26.12.2024, 10:03

Одной из неизвестных пострадавших в авиакатастрофе в Актау удалось идентифицировать гражданство

Происшествия 0 9 798 Наталья Вронская

В числе пострадавших в авиакатастрофе находятся две женщины, чьи имена и гражданская принадлежность были не ясны. Сегодня, 26 декабря, стало известно, что одна из них является гражданкой Азейрбаджана, сообщает lada.kz по информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. Следственными органами проведена работа по установлению личности 2-х пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана, рассказали медики.

«Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок 1-2 ст). Из 11 пациентов, находящихся в отделении реанимации, в стабильно-тяжелом состоянии  трое больных, семь - в тяжелом состоянии, и одна пациентка в крайне-тяжелом, нестабильном состоянии. При поступлении всем пострадавщим проведены все необходимые виды обследования, после стабилизации состояния госпитализированы по профилям. Из восьми пострадавших одна в крайне тяжелом, нестабильном состоянии, а второй пострадавшей в экстренном порядке проведена лапаротомия, ушивание разрыва брыжейки толстого кишечника с дренированием брюшной полости», - рассказали в управлении здравоохранения.

Также по линии санитарной авиации из  Астаны прибыли  специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих Республиканских центров.

Также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Республики Азербайджан.

Проведен обход всех пострадавших, тактика ведения согласована. С пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.  

Напомним, сегодня утром, 26 декабря, примерно в 08:30 часов по актаускому времени борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировал граждан РФ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. Я пришел на приём в поликлинику 7мкр, участковый терапевт, как сейчас модно говорить "семейный" доктор да же не предложил померить артериальное давление, не смотря на то что причина обращения повышенное давление и хрипы в груди, но выгода извлекателям в белых халатах вообще по "барабану" на пациентов от слова совсем. За что сейчас мед учреждения и их сотрудники получают деньги, мои, наши деньги.
26.12.2024, 06:08
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