Массовая драка в Актау попала на видео

Видео потасовки опубликовал Instagram-паблик «cenzura_aktau». Инцидент произошел в 20 микрорайоне. Комментарий по факту произошедшего предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

В Instagram появилось видео, на котором запечатлена массовая драка. Кроме того, участники инцидента толпой пинали автомобиль, а затем гнались за покидающим место событий транспортом.

Инцидент произошел в 20 микрорайоне.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что личности всех причастных к происшествию установлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство). Проводится расследование, - сообщили в полиции.

В полиции уточнили, что причиной драки стал семейный конфликт.

Для справки

Статья 293. Хулиганство

Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, – наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.