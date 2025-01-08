Аварийную посадку в Актау совершил самолет рейса Алматы-Анталья

Сегодня, 8 января, в международном аэропорту Актау аварийно приземлился самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы-Анталья. В авиакомпании Air Astana разъяснили ситуацию.

фото из архива Лады

По данным авиаперевозчика, 8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по маршруту Алматы-Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 часов по местному времени. По технической причине борт осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме.

Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака. Рейс перенесен на 9 января в 09:20 часов в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы. Пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее техническая проблема возникла у частного самолета, выполнявшего рейс из Актау в Баку.