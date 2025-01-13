Парень показывал гениталии и трогал детей в Актау: обвиняемый может отделаться штрафом

Штрафом и несколькими сутками ареста может отделаться парень, пристававший к двум малолетним девочкам в лифте. По данным фонда «НеМолчи.kz», ситуация произошла после того, как следователю удалось переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкую статью.
Исправительные работы или арест до 50 суток вместо возможного лишения свободы сроком до 12 лет. Следователь из Актау «облегчил» статью парню, совершившему преступление против двух малолетних девочек.
В октябре прошлого года в Актау парень заходит в лифт и оголяет свой половой орган перед девочками, трогает старшую девочку за грудь и интимные места. Это было в обед. Девочки малолетние, младшая учится в нулевом классе. Они, в ужасе и слезах, чудом смогли убежать. Как вы думаете, какое наказание должно быть для этого человека? Ему светит несколько суток ареста, может, штраф. К нам обратилась мама девочки, а мы два месяца назад публично обращались к департаменту полиции Мангистауской области и к детскому омбудсмену. Девочек защищает адвокат Ажар Абдил. Оказалось, что 31 декабря следствие делает переквалификацию этого дела. Адвокат этого парня с голыми гениталиями, поджидавшего детей, – бывший начальник следственного отдела области. И, предположительно, он добился переквалификации дела с части 1 статьи 124 УК РК на статью 121-1 УК РК. Это значит, что парень, который зашёл в лифт за двумя малолетними девочками, вытащил половой орган и начал трогать детей в интимных местах, может отделаться арестом на 40 суток, - рассказали в фонде.
Как уточнили в организации, вопрос самого факта существования данной статьи уже давно вызывает множество вопросов у правозащитников. Еще в феврале 2024 года фонд бил тревогу по этому поводу.
Мы обращались к общественности и к рабочей группе: остановите принятие этой опасной нормы. Этой странной статьи. Потому что в ней усматривалась возможность увести от наказания педофила! Но норму приняли, и результат не заставил себя ждать! Надо сказать дружное спасибо детскому омбудсмену Динаре Закиевой, которая разработала и внесла данный закон, - пишут в фонде.
По мнению правозащитников, «спускать на тормоза» подобные инциденты является преступлением.
У нас уже была и есть часть 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), которая предусматривает ответственность за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия в отношении малолетних детей – это изнасилование и урон психике ребёнка. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Но зачем-то придумали и втиснули эту удобную лазейку-статью для подонков. Согласовали. Утвердили. Подписали, - недоумевают в фонде.
В качестве наглядного примера того, что педофилам не стоит давать второй шанс фонд «НеМолчи.kz» привел печально известную историю, произошедшую в Актау.
В Актау по подозрению в развращении 5-летней воспитанницы задержали тренера Александра Баландина. По версии следствия, он на протяжении нескольких месяцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы. Его лишили свободы на 20 лет. Но что было в его жизни ранее? Мать Баландина подтвердила, что в возрасте 13 лет на него поступали обвинения о том, что он развращал детей в детском саду матери. Тогда его увели от ответственности. И он повторил преступление, но уже изнасиловав ребенка, - отметили правозащитники.
Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в Актау 17-летний парень напал в лифте на девочек пяти и 13 лет, при этом продемонстрировав свои гениталии. Мама детей пытается добиться привлечения подозреваемого к ответственности по всей строгости закона.
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