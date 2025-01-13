Парень показывал гениталии и трогал детей в Актау: обвиняемый может отделаться штрафом

Штрафом и несколькими сутками ареста может отделаться парень, пристававший к двум малолетним девочкам в лифте. По данным фонда «НеМолчи.kz», ситуация произошла после того, как следователю удалось переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкую статью.

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Исправительные работы или арест до 50 суток вместо возможного лишения свободы сроком до 12 лет. Следователь из Актау «облегчил» статью парню, совершившему преступление против двух малолетних девочек.

В октябре прошлого года в Актау парень заходит в лифт и оголяет свой половой орган перед девочками, трогает старшую девочку за грудь и интимные места. Это было в обед. Девочки малолетние, младшая учится в нулевом классе. Они, в ужасе и слезах, чудом смогли убежать. Как вы думаете, какое наказание должно быть для этого человека? Ему светит несколько суток ареста, может, штраф. К нам обратилась мама девочки, а мы два месяца назад публично обращались к департаменту полиции Мангистауской области и к детскому омбудсмену. Девочек защищает адвокат Ажар Абдил. Оказалось, что 31 декабря следствие делает переквалификацию этого дела. Адвокат этого парня с голыми гениталиями, поджидавшего детей, – бывший начальник следственного отдела области. И, предположительно, он добился переквалификации дела с части 1 статьи 124 УК РК на статью 121-1 УК РК. Это значит, что парень, который зашёл в лифт за двумя малолетними девочками, вытащил половой орган и начал трогать детей в интимных местах, может отделаться арестом на 40 суток, - рассказали в фонде.

Как уточнили в организации, вопрос самого факта существования данной статьи уже давно вызывает множество вопросов у правозащитников. Еще в феврале 2024 года фонд бил тревогу по этому поводу.

Мы обращались к общественности и к рабочей группе: остановите принятие этой опасной нормы. Этой странной статьи. Потому что в ней усматривалась возможность увести от наказания педофила! Но норму приняли, и результат не заставил себя ждать! Надо сказать дружное спасибо детскому омбудсмену Динаре Закиевой, которая разработала и внесла данный закон, - пишут в фонде.

По мнению правозащитников, «спускать на тормоза» подобные инциденты является преступлением.

У нас уже была и есть часть 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних), которая предусматривает ответственность за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия в отношении малолетних детей – это изнасилование и урон психике ребёнка. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Но зачем-то придумали и втиснули эту удобную лазейку-статью для подонков. Согласовали. Утвердили. Подписали, - недоумевают в фонде.

В качестве наглядного примера того, что педофилам не стоит давать второй шанс фонд «НеМолчи.kz» привел печально известную историю, произошедшую в Актау.

В Актау по подозрению в развращении 5-летней воспитанницы задержали тренера Александра Баландина. По версии следствия, он на протяжении нескольких месяцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы. Его лишили свободы на 20 лет. Но что было в его жизни ранее? Мать Баландина подтвердила, что в возрасте 13 лет на него поступали обвинения о том, что он развращал детей в детском саду матери. Тогда его увели от ответственности. И он повторил преступление, но уже изнасиловав ребенка, - отметили правозащитники.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в Актау 17-летний парень напал в лифте на девочек пяти и 13 лет, при этом продемонстрировав свои гениталии. Мама детей пытается добиться привлечения подозреваемого к ответственности по всей строгости закона.