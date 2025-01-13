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13.01.2025, 13:04

Из пожара в Актау спасли восемь детей

Происшествия 0 10 289 Александр Рыжих

В одном из домов 28А микрорайона эвакуировали 42 человека, а также спасли при помощи автолестницы десять человек, восемь из которых – дети. Спасенные обратились за медицинской помощью и после осмотра были отпущены домой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Коллаж из фото очевидцев
Коллаж из фото очевидцев

В доме №10 в 28А микрорайоне произошло горение коридора на третьем этаже здания. Инцидент произошел сегодня, 13 января, примерно в 10:40.

Из дома по лестничному маршу эвакуировали 42 человека, среди которых 12 детей, а также при помощи автолестницы спасли двоих взрослых и восемь несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились трое взрослых и семеро детей. После оказания первичной медицинской помощи были отпущены.

Силами ДЧС совместно с сотрудниками полиции проводился осмотр жилых квартир на третьем этаже жилого дома на наличие пострадавших. Жертв и пострадавших не оказалось. Причина пожара устанавливается, - пояснили в ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать в 11:08. Площадь горения составила 20 квадратных метров.

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