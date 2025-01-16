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16.01.2025, 12:25

На ревизора КТЖ напали во время проверки в поезде Мангистау-Алматы

Происшествия 0 4 000 Наталья Вронская

Ревизоры АО «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 килограммов в пассажирском поезде. Проверка не обошлась без происшествий. Подробности корреспонденту Lada.kz рассказали в пресс-службе компании.

Коллаж Lada.kz
Коллаж Lada.kz

Главными менеджерами по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент была проведена проверка пассажирского поезда №77 сообщением Мангистау-Алматы.

Проверка проводилась в присутствии начальника пассажирского поезда, в ходе которой было установлено, что в вагоне №8/15892 был выявлен провоз неоформленного багажа общим весом 108 килограммов от станции Турксиб до станции Шымкент. В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут. Кроме того, установлено, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - сообщили в компании.

В АО «Қазақстан темір жолы» обратились к пассажирам, убедительно попросив оформлять грузобагаж в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

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