На ревизора КТЖ напали во время проверки в поезде Мангистау-Алматы

Главными менеджерами по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент была проведена проверка пассажирского поезда №77 сообщением Мангистау-Алматы.

Проверка проводилась в присутствии начальника пассажирского поезда, в ходе которой было установлено, что в вагоне №8/15892 был выявлен провоз неоформленного багажа общим весом 108 килограммов от станции Турксиб до станции Шымкент. В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут. Кроме того, установлено, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - сообщили в компании.