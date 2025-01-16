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16.01.2025, 15:48

За плевки и мат в здании суда арестовали жительницу Мангистау

Происшествия 0 3 181 Наталья Вронская

Жительница региона получила пять суток ареста за скандал в здании Жанаозенского городского суда. Подробности у корреспондента Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Материалы дела предоставили в пресс-службе Жанаозенского городского суда.

Так, в ходе заседания было установлено, что гражданка Р. 9 января 2025 года, примерно в 15:25 часов, находясь на первом этаже Жанаозенского городского суда, выражалась нецензурной бранью в отношении потерпевшего Х. Оскорбления нарушительница сопроводила плевком в Х., тем самым выразив неуважение к окружающим, нарушила общественный порядок.

Разбирательства велись по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Р. признала вину в полном объеме.

При назначении наказания Р. смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства судом не установлены. Согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, предусматривают наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток, - говорится в сообщении.

Постановлением суда от 13 января 2025 года женщину признали виновной по вышеуказанной статье, наложив взыскание на нее в виде административного ареста сроком на пять суток.

Постановление вступило в законную силу.

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