Фура перевернулась на трассе в Мангистауской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 января. На трассе Сайотес-Бейнеу произошла авария – перевернулась фура марки Renault.

В происшествии никто нее пострадал. По факту произошедшего на водителя фуры составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - пояснили в полиции.