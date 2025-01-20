Предотвратили угон автомобиля в Актау: полиция опубликовала видео задержания подозреваемого

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали по горячим следам в Актау, передает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео

На пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 21 микрорайоне совершен угон припаркованного на автостоянке автомобиля марки Opel Vectra.

В результате оперативных действий сотрудников полиции при содействии системы видеонаблюдения центра оперативного управления города подозреваемый мужчина был задержан по горячим следам.

На данный момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Расследование продолжается.

Для справки:

Согласно статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)" наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

К слову, ранее в Актау произошел аналогичный случай. Злоумышленник угнал Toyota Camry 30. Подробности по ссылке.