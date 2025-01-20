Предотвратили угон автомобиля в Актау: полиция опубликовала видео задержания подозреваемого

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали по горячим следам в Актау, передает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
На пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что в 21 микрорайоне совершен угон припаркованного на автостоянке автомобиля марки Opel Vectra.
В результате оперативных действий сотрудников полиции при содействии системы видеонаблюдения центра оперативного управления города подозреваемый мужчина был задержан по горячим следам.
На данный момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Расследование продолжается.
Согласно статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)" наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
К слову, ранее в Актау произошел аналогичный случай. Злоумышленник угнал Toyota Camry 30. Подробности по ссылке.
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