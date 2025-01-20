Житель Актау приставал к девочкам в лифте: дело вернули на переквалификацию

Ажар Абдил, адвокат потерпевших несовершеннолетних, в ходе заседания заявила ходатайство о несогласии с квалификацией деяний подсудимого и возвращении материалов следствию.

Судья Алмагуль Дусимова согласилась с доводами защитника и вернула дело в прокуратуру.

Мы очень благодарны ей за вовлеченное внимание к делу девочек и ко всем обстоятельствам.

Если кто-то сомневается, то для нас сомнений нет: зайти в лифт с оголенными гениталиями и трогать девочек за грудь и интимные места приравнивается к изнасилованию. Он нарушил неприкосновенность тела, нанес ущерб психике девочкам, в них поселился страх – когда возвращаешься со школы, бойся, чтобы никто тебя не изнасиловал, - прокомментировали в фонде.