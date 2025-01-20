Житель Актау приставал к девочкам в лифте: дело вернули на переквалификацию

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних постановил вернуть дело в прокуратуру для переквалификации деяний подсудимого. Об этом сообщает общественный фонд «НеМолчи.KZ».
Ажар Абдил, адвокат потерпевших несовершеннолетних, в ходе заседания заявила ходатайство о несогласии с квалификацией деяний подсудимого и возвращении материалов следствию.
Судья Алмагуль Дусимова согласилась с доводами защитника и вернула дело в прокуратуру.
Мы очень благодарны ей за вовлеченное внимание к делу девочек и ко всем обстоятельствам.
Если кто-то сомневается, то для нас сомнений нет: зайти в лифт с оголенными гениталиями и трогать девочек за грудь и интимные места приравнивается к изнасилованию. Он нарушил неприкосновенность тела, нанес ущерб психике девочкам, в них поселился страх – когда возвращаешься со школы, бойся, чтобы никто тебя не изнасиловал, - прокомментировали в фонде.
Напомним, подсудимый в октябре прошлого года зашел в лифт и оголил свой половой орган перед девочками, трогал старшую за грудь и интимные места. Между тем 31 декабря следователь переквалифицировал дело с уголовной статьи «Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста» на более мягкую – «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание за последнюю – арест на 50 суток.
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