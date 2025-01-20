18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
529.99
546.63
5.21
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.01.2025, 15:38

Житель Актау приставал к девочкам в лифте: дело вернули на переквалификацию

Происшествия 0 1 943 Наталья Вронская

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних постановил вернуть дело в прокуратуру для переквалификации деяний подсудимого. Об этом сообщает общественный фонд «НеМолчи.KZ».

Коллаж Lada.kz
Коллаж Lada.kz

Ажар Абдил, адвокат потерпевших несовершеннолетних, в ходе заседания заявила ходатайство о несогласии с квалификацией деяний подсудимого и возвращении материалов следствию.

Судья Алмагуль Дусимова согласилась с доводами защитника и вернула дело в прокуратуру.

Мы очень благодарны ей за вовлеченное внимание к делу девочек и ко всем обстоятельствам.

Если кто-то сомневается, то для нас сомнений нет: зайти в лифт с оголенными гениталиями и трогать девочек за грудь и интимные места приравнивается к изнасилованию. Он нарушил неприкосновенность тела, нанес ущерб психике девочкам, в них поселился страх – когда возвращаешься со школы, бойся, чтобы никто тебя не изнасиловал, - прокомментировали в фонде.

Напомним, подсудимый в октябре прошлого года зашел в лифт и оголил свой половой орган перед девочками, трогал старшую за грудь и интимные места. Между тем 31 декабря следователь переквалифицировал дело с уголовной статьи «Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста» на более мягкую – «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание за последнюю – арест на 50 суток.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
следователь переквалифицировал - его самого надо посадить
21.01.2025, 03:59
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Кастрация с вырезанием гениталий, очень поможет в этом деле. Ну и конечно после этого отправка в места не столь отдалённые, там такие люди очень нужны.
20.01.2025, 11:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...