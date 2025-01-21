Мужчину задержали в Актау

В 6 микрорайоне Актау сотрудники батальона патрульной полиции обнаружили у 44-летнего мужчины вещество, предположительно, наркотическое. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео

В рамках оперативно-профилактических мероприятий вчера, 20 января, в 6 микрорайоне сотрудники батальона патрульной полиции задержали 44-летнего мужчину. При личном досмотре у него в кармане куртки было обнаружено порошкообразное вещество, предположительно, являющееся наркотическим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта»). Изъятое вещество направлено на экспертизу для подтверждения его состава. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции также напомнили о необходимости соблюдать законодательство Республики Казахстан и предупредили о строгой ответственности за нарушение антинаркотических норм.