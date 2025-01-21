Из-за размытой дороги в Мангистау застряли 50 фур

Распутица образовалась на грунтовом участке автомобильной дороги «Жетыбай-Жанаозен-Кендирли-граница Туркменистана». По этой причине образовалось скопление 50 седельных автопоездов (фур). Об этом сообщили в Мангистауском филиале АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото предоставлено АО «НК «КазАвтоЖол»

В период с 19 по 20 января этого года в связи с обильным выпадением осадков в виде дождя и снега, на гравийном и грунтовом участках автомобильной дороги «Жетыбай-Жанаозен-Кендерли-граница Туркменистана» (179-227 километр) образовалась распутица. Из-за непогоды на данном участке застряли 50 фур.

Силами дорожно-эксплуатационного участка №59 проведена эвакуация застрявшего автотранспорта в количестве 42 единиц. Проводится работа по буксировке оставшейся техники, - пояснили в филиале нацкомпании.

Там же отметили, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт данного участка автомобильной дороги, который запланирован на 2026 год.

Для справки: Распутица — период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми вследствие сезонных погодных изменений.