Квартира горела в 13 микрорайоне Актау. ВИДЕО

Пожар в одной из квартир дома №27, расположенного в 13 микрорайоне, зафиксировали очевидцы. В ДЧС Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Фото: стоп-кадр из видео

Пожар попал на видео очевидцев. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в трехкомнатной квартире загорелась кухня и столовая.

Площадь горения составила 10 квадратных метров при общей площади квартиры в 75 квадратных метров. Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. Пострадавших и жертв нет. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожарные добавили, что в ликвидации огня были задействованы четыре единицы техники и 14 сотрудников личного состава ДЧС региона.