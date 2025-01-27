В Бейнеу полностью сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге, расположенной по улице Кашаган в селе Бейнеу. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 26 января в 17:14 часов.
Инцидент произошел на дороге по улице Кашаган в Бейнеу.
Произошло полное горение автомобиля марки Daewoo Nexia 2012 года выпуска. В автомобиле был установлен газовый баллон объемом 65 литров. Пострадавших нет. В 17:27 часов пожар ликвидирован. Причина происшетсвия устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Момент пожара был заснят на видео и опубликован в социальных сетях.
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