Свыше 200 сотрудников «Каскор Машзавод» боятся остаться без работы в Актау

Сотрудники «Каскор Машзавод» сегодня, 6 февраля, вышли на митинг. По словам рабочих, их, жителей областного центра, могут уволить в связи с переводом предприятия в Жанаозен, сообщает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Машиностроительный завод выпускает нефтепромысловое оборудование для нужд нефтегазового сектора 35 лет. Его сотрудники сегодня, 6 февраля, записали видеообращение к акиму области, премьер-министру и Президенту страны в надежде, что хоть кто-нибудь их услышит.

«Мы, сотрудники «Каскор Машзавод», объявляем забастовку в связи с тем, что по прямому поручению акима Мангистауской области предприятие «Каскор Машзавод» переводится в Жанаозен. Ранее предыдущее руководство завода обещало, что переезд будет осуществлен вместе с сотрудниками. Однако в январе 2025 года акимом Мангистаускй области назначен новый руководитель предприятия, который переводит завод в Жанаозен, чтобы решить проблему безработицы там. При этом мы остаемся без работы. Нам непонятна эта ситуация и мы требуем скорейшего решения вопроса», - заявили рабочие.

Корреспонденты Lada.kz ожидают ответа от руководства завода. Также нами были посланы запросы в инспекцию труда и пресс-службу акимата Мангистауской области.