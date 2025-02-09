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09.02.2025, 14:36

Четыре человека погибли в результате ДТП в Мангистау

Происшествия 0 5 673 Наталья Вронская

Трагическая авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком «Камаз». Подробности Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото прислано очевидцами
Фото прислано очевидцами

 

Кадры с места происшествия в редакцию Lada.kz прислали сегодня, 9 февраля.

Как сообщили в департаменте полиции региона, ДТП произошло на трассе Бейнеу – Сайотес произошло 6 февраля. Участниками аварии стали водители Toyota Camry и «Камаз».

В результате столкновения четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Toyota Camry с травмами доставлен в Бейнеускую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Водителю «Камаза» помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Уважаемые водители! Просим вас соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих, - обратились полицейские к водителям региона.

Для справки

Согласно пункту 4 статьи 345 УК РК деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

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