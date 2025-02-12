Инвалида детства похитили и изнасиловали в Актау – адвокат

Адвокат Ажар Абдил заявила, что в Актау был похищен и изнасилован 18-летний парень, инвалид детства. По ее словам, с момента преступления правоохранительными органами не изъяты записи с камер наблюдения и не назначены соответствующие экспертизы по делу. Защитник потерпевшей стороны просит тщательного расследования от полиции.

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В Facebook Ажар Абдил написала, что 27 декабря 2024 года в Актау был изнасилован инвалид детства, 18-летний недееспособный гражданин, признанный таковым по решению суда.

По словам адвоката, после случившегося от матери пострадавшего сына было своевременно направлено заявление в городское управление полиции.

До настоящего времени не назначены необходимые экспертизы. Не изъяты записи с камер видеонаблюдения, где видно, как белый внедорожник увозит в центре города беззащитного человека, проще простого отследить траекторию движения данного транспортного средства. Прокуратура Мангистауской области, запись храниться ровно два месяца, это факт! Начальник управления полиции Актау Айдар Касанов, прошу внимательно отнестись к данному делу. Я не смогла дозвониться до следователя, который расследует это дело. Казалось бы, хронологию событий восстановить не трудно, поскольку потерпевшего увезли на машине прямо в центре города. Но вызывает крайнее недоумение то, что при наличии стольких камер до сих пор не установлено подозреваемое лицо. Я молчу про назначение соответствующих экспертиз, - пишет адвокат.

Мать пострадавшего ребенка, уверяет Ажар Абдил, не доверяет местной полиции, поскольку в первые часы не были произведены значимые следственные действия.