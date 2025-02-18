«Бой» со шлагбаумом: жителя Актау арестовали на пять суток

В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что правонарушителя нашли и арестовали на пять суток.

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В ведомстве сообщили, что личность мужчины, который испортил шлагбаум жилого комплекса «Аман», расположенного в 16 микрорайоне, установлена.

Жителю Актау предъявлено обвинение по статье 147-1 КоАП РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Правонарушитель арестован на пять суток, - сообщает полиция региона.

Статья 147-1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей (196 600 тенге) либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.

Напомним, нетрезвый мужчина испортил шлагбаум жилого комплекса «Аман». В результате ожесточенного минутного боя житель Актау вывернул шлагбаум в другую сторону. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры распространились в социальных сетях.