King Ring: мужчина устроил «бой» со шлагбаумом в Актау

Нетрезвый мужчина испортил шлагбаум жилого комплекса «Аман», расположенного в 16 микрорайоне. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры распространились в социальных сетях.

Кадр видео

Судя по кадрам, автоматический шлагбаум жилого комплекса в какой-то момент стал «оппонентом» для нетрезвого мужчины, вступившим с устройством в схватку.

В результате ожесточенного минутного боя житель Актау вывернул шлагбаум в другую сторону.

В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что правонарушителя уже ищут.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, после чего он будет привлечен к ответственности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2023 года вандалы сломали шлагбаум ЖК «President» в 14 микрорайоне. За поиски хулиганов позже взялась полиция.