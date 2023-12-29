Вандалы сломали шлагбаум в одном из жилых комплексов в Актау: инцидент попал на видео

- Внизу столовая и кафе, оба круглосуточные. Клиенты приезжают и оставляют свои авто у нас на парковке. А это последующий шум и гам в ночное время суток. Иногда задевают машины жильцов. И подобное происходит не в первый раз, когда ломают шлагбаум. Мы подозреваем, что кого-то из владельцев не устраивает, что их клиенты недовольны отсутствием мест парковочных, - рассказали жители жилого комплекса.

Жители жилого комплекса «President» в 14 микрорайоне Актау пожаловались на вандалов, устраивающих периодические «набеги» на их шлагбаум. По словам людей, конструкцию установили, чтобы посетители близлежащих кафе не парковали свои автомобили на территории жилых домов.Инцидент со шлагбаумом попал на видео.Камеры видеонаблюдения не в первый раз запечатлели вандалов.Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.