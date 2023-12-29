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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 12

Вандалы сломали шлагбаум в одном из жилых комплексов в Актау: инцидент попал на видео

По словам жителей ЖК «President» в 14 микрорайоне, подобное в их жилом комплексе происходит не в первый раз.

Кадр видео
Жители жилого комплекса «President» в 14 микрорайоне Актау пожаловались на вандалов, устраивающих периодические «набеги» на их шлагбаум. По словам людей, конструкцию установили, чтобы посетители близлежащих кафе не парковали свои автомобили на территории жилых домов.

- Внизу столовая и кафе, оба круглосуточные. Клиенты приезжают и оставляют свои авто у нас на парковке. А это последующий шум и гам в ночное время суток. Иногда задевают машины жильцов. И подобное происходит не в первый раз, когда ломают шлагбаум. Мы подозреваем, что кого-то из владельцев не устраивает, что их клиенты недовольны отсутствием мест парковочных, - рассказали жители жилого комплекса.


Инцидент со шлагбаумом попал на видео.



Камеры видеонаблюдения не в первый раз запечатлели вандалов.



Редакция ожидает официальный комментарий от уполномоченных органов.



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