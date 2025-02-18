Блогеры Мангистау скрывают доходы

В Мангистауской области по 71 блогеру установлены расхождения на 12,9 миллиарда тенге. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

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В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что на постоянной основе проводят налоговое администрирование физических лиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств.

По информации ведомства, в Мангистауской области по итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций, установлены расхождения по 71 лицу на 12,9 миллиарда тенге.

В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов». При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами, - говорится в сообщении ДГД региона.

В ДГД региона отметили, что в целях исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение. Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.