Лишение свободы за провоз вейпов: в Мангистау осудили иностранца

Иностранец получил срок за незаконный ввоз электронных сигарет в Мангистаускую область. Об этом сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Казахстана.

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Бейнеуский районный суд признал иностранного гражданина виновным по части 2 статьи 301-1 УК РК за незаконный ввоз в страну электронных систем потребления (вейпов) и приговорил его к одному году лишения свободы.

Так, в ходе проверки на пограничном посту в багажнике автомобиля было обнаружено 4 550 единиц электронных систем потребления марки «WAKAsoPro20000».

По вступившему в законную силу приговору суда указанный товар направлен на уничтожение.

В ведомстве напомнили, что новая статья 301-1 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

В зависимости от тяжести правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста, а также ограничения свободы либо лишение свободы сроком до двух лет.

В прокуратуре Мангистауской области подчеркнули, что продажа и распространение электронных систем потребления влечет уголовную ответственность.