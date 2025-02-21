Мошенник продал жителям Мангистау несуществующие автозапчасти на 800 тысяч тенге

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» задержан интернет-мошенник, обманувший жителей Мангистауской области на 800 тысяч тенге. Об этом сообщает департамент полиции (ДП) региона.

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud», проводимого сотрудниками управления по противодействию киберпреступности ДП Мангистауской области, был задержан житель Актау 2005 года рождения.

Установлено, что злоумышленник через мессенджер WhatsApp обманывал граждан, предлагая к продаже автомобильные запчасти. Получая денежные средства от покупателей, он не выполнял своих обязательств, после чего переставал выходить на связь. Оплата за товары осуществлялась переводами на счета Kaspi Bank.

На данный момент в отношении задержанного зарегистрировано пять заявлений от пострадавших, а общая сумма причиненного ущерба составила 800 000 тенге. Подозреваемый подписал подписку о невыезде, в отношении него ведется расследование.

Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан быть бдительными при покупке товаров в Интернете.

Перед переводом денежных средств убедитесь в наличии товара и проверяйте надежность продавца. В случае подозрительных действий незамедлительно обращайтесь в полицию, - сообщили в ведомстве.

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