В Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла

Сегодня, 21 февраля, в 02:03 часов по времени Казахстана в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азейрбайджана.
По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров.
Сообщается, что сила подземных толчков составила 3,1 балла.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Последнее землетрясение в Каспии было зафиксировано 20 января текущего года. Ранее подземные толчки регистрировали 31 декабря 2024 года.
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