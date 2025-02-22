Жителя Актау задержали за приставание к детям. Видео

Сегодня, 21 февраля, полицейским поступил вызов о том, что выпивший мужчина на набережной областного центра пристает к детям. Стражи порядка оперативно прибыли на место событий, нетрезвого жителя Актау задержали. Подробности инцидента корреспонденту Lada.kz предоставили в правоохранительных органах.

Фото: стоп-кадр из видео, предоставленного Lada.kz

Об инциденте Lada.kz сообщили очевидцы, прислав видео с места событий. Издание обратилось за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Как сообщили в ведомстве, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался завести разговор с детьми. При этом какого-либо сексуализированного подтекста в действиях гражданина установлено не было. Заявителей и пострадавших нет.

Нарушителя общественного порядка доставили в полицию.

На жителя Актау составили протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие спиртных напитков в общественном месте). Согласно статье, ему грозит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Ранее в областном центре на видео попал выпивший мужчина, устроивший «бой» со шлагбаумом. Позже его арестовали на пять суток.