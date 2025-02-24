Школьники попали под колеса автобуса в Актау: в каком состоянии пострадавшие сейчас?

Информацию о текущем состоянии детей, угодивших под колеса автобуса, предоставили в Мангистауской областной детской больнице.

Фото: кадр видео

По данным региональной детской больницы, в медучреждение поступили двое подростков 12 и 13 лет.

Двенадцатилетнему школьнику диагностировали ушиб мягких тканей и подкожную гематому в области верхней трети левой голени. После оказания необходимой помощи медики отправили пострадавшего домой на амбулаторное лечение и наблюдение.

У второго подростка 13-ти лет зафиксирован закрытый перелом нижней трети правого предплечья. Произведена закрытая репозиция. В динамике специалисты прогнозируют улучшение состояния пациента. Его готовят к выписке.

Напомним, 21 февраля двое школьников пересекали проезжую часть в неположенном месте и попали под колеса автобуса. Как уточнили в полиции, водитель транспорта двигался на разрешающий свет, тем не менее после ДТП на него был составлен административный протокол.