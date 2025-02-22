Двое детей попали под колеса автобуса в Актау

Инцидент, в ходе которого пострадали двое детей, произошел сегодня, 21 февраля. Школьники выбежали на дорогу и попали под колеса автобуса. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором автобус сбивает двух выбежавших на автодорогу детей. Происшествие случилось сегодня, 21 февраля, в первой половине дня.

Корреспондент издания обратился за комментарием в областной департамент полиции.

По предоставленной информации, водитель общественного транспорта двигался на разрешающий сигнал светофора. В это время, игнорируя Правила дорожного движения, на проезжую часть выбежали дети.

Как уточняется, оба школьника остались живы. Первому диагностировали перелом ноги. После оказания медпомощи он был отпущен домой. У второго пострадавшего зафиксирован перелом правой руки. Он все еще находится в отделении травматологии Мангистауской областной детской больницы.

На водителя автобуса составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

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Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Согласно части 2 статьи, нарушителю может грозить штраф в размере 40 МРП (175 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.