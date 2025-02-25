Кофейня загорелась в Актау. Видео

Сегодня, 24 февраля, в кофейне «Buno Twins Coffee» в 7 микрорайоне произошел пожар. Инцидент прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня, 24 февраля, около 21:00 часов.

Кадры с места тушения предоставили в региональном департаменте по ЧС.

Спасатели сообщают, что происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом комплексе «Green Plaza», расположенном в 17 микрорайоне. В целях безопасности из дома эвакуировались 47 человек. Подробнее по ссылке.