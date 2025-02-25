Самолет American Airlines перенаправили в Рим из-за угрозы взрыва над Каспием

Борт авиакомпании American Airlines, направлявшийся из Нью-Йорка в Дели, был перенаправлен в Рим из-за угрозы взрыва над Каспийским морем. Boeing 787-9 Dreamliner с 199 пассажирами сопровождали военные самолеты. Такие данные приводит Euronews.com .

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Самолет American Airlines, следовавший из Нью-Йорка в Дели, был вынужден развернуться и направиться в римский аэропорт Фьюмичино в воскресенье, 23 февраля, во время полета над Каспийским морем.

Представитель международного аэропорта итальянской столицы Франческо Гарибальди не сообщил причину изменения плана полета. В то же время, как сообщает Euronews со ссылкой на СМИ, рейс был отменен из-за угрозы взрыва бомбы.

По словам Франческо Гарибальди, проверку безопасности провели после того, как пассажиры и экипаж, находившиеся на борту, покинули самолет.

Тем временем аэропорт, который был выбран для решения чрезвычайной ситуации, продолжал работать в обычном режиме.

Всего на борту Boeing 787-9 Dreamliner находилось 199 пассажиров, включая членов экипажа.

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