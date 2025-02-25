18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.69
522.23
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.02.2025, 14:22

Самолет American Airlines перенаправили в Рим из-за угрозы взрыва над Каспием

Происшествия 0 3 754 Наталья Вронская

Борт авиакомпании American Airlines, направлявшийся из Нью-Йорка в Дели, был перенаправлен в Рим из-за угрозы взрыва над Каспийским морем. Boeing 787-9 Dreamliner с 199 пассажирами сопровождали военные самолеты. Такие данные приводит Euronews.com.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Самолет American Airlines, следовавший из Нью-Йорка в Дели, был вынужден развернуться и направиться в римский аэропорт Фьюмичино в воскресенье, 23 февраля, во время полета над Каспийским морем.

Представитель международного аэропорта итальянской столицы Франческо Гарибальди не сообщил причину изменения плана полета. В то же время, как сообщает Euronews со ссылкой на СМИ, рейс был отменен из-за угрозы взрыва бомбы.

По словам Франческо Гарибальди, проверку безопасности провели после того, как пассажиры и экипаж, находившиеся на борту, покинули самолет.

Тем временем аэропорт, который был выбран для решения чрезвычайной ситуации, продолжал работать в обычном режиме.

Всего на борту Boeing 787-9 Dreamliner находилось 199 пассажиров, включая членов экипажа.

Ранее Lada.kz сообщала о возгорании в салоне самолета рейса Астана-Актау. Подробнее по ссылке.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...