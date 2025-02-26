Мошенник обманывал жителей Мангистау и тратил их деньги на ставки

В Западно-Казахстанской области полиция задержала 25-летнего мошенника, систематически обманывавшего жителей регионов, в том числе Мангистауской области, обещая выгодные сделки и обналичивание кредитов, передает передает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото с сайта kazpravda,kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Западно-Казахстанской области задержали 25-летнего жителя региона, который с начала 2023 года систематически обманывал жителей Западно-Казахстанской и Мангистауской областей.

Подозреваемый вводил граждан в заблуждение под предлогом покупки техники и автотранспортных средств, продажи мобильных телефонов, обналичивания товарного кредита и увеличения денежных средств. В октябре 2023 года он, выдавая себя за помощника в обналичивании товарного кредита, завладел более четырьмя миллионами тенге, принадлежащими жителю Уральска. Кроме того, в период с апреля по октябрь 2023 года он обманул другого жителя города, пообещав предоставить бытовую технику на сумму более 4,5 миллиона тенге, - сообщили в полиции.

В ходе расследования было установлено, что на удочку мошенника попадались его знакомые. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по 14 эпизодам мошенничества. Сумма причиненного ущерба превышает 78 миллионов тенге.

Мошенник помещен в изолятор временного содержания. Он признал свою вину и рассказал, что большую часть денег потратил на ставки. Расследование уголовного дела продолжается.





