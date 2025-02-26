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26.02.2025, 16:37

Многомиллионный долг по алиментам должен выплатить житель Актау

Происшествия 0 1 165 Лиана Рязанцева

Судебные исполнители обязали жителя Актау уплатить 50 млн тенге, который с 2010 года не выплачивал алименты на содержание своего сына. Об этом сообщает пресс-служба суда Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По информации пресс-службы ведомства, в 2010 году суд обязал жителя Актау выплачивать алименты в размере 1/4 от всех видов дохода в пользу матери их сына до его совершеннолетия. Однако до настоящего времени мужчина не выплатил ни тыина.

В 2023 году частный судебный исполнитель (ЧСИ) определил сумму задолженности 50 млн тенге, но мужчина обжаловал постановление в суде. Судоисполнители установили, что должник, будучи индивидуальным предпринимателем с 2003 года (применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации), скрывал свои доходы, не выплачивал алименты, чем нарушал права сына.

Так, по данным налоговых деклараций, с 2010 по 2016 год и с 2020 по 2022 год его доход составил более 200 млн тенге.

Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Мангистауской области подтвердил законность расчётов, указав, что алименты должны исчисляться, исходя из реальных доходов. Иск оставлен без удовлетворения. Должник, злоупотребляя правами, обжаловал это решение в апелляции и кассации, но в 2025 году судебный акт вступил в законную силу, - заключили в пресс-службе суда.

Напомним, неплательщик алиментов получил срок в Актау. 

Жительница Мангистау отсудила у экс-мужа алименты на свое содержание. 

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