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01.03.2025, 16:43

Ушибы и сотрясение мозга: подростка жестоко избили в Актау

Происшествия 0 3 952 Наталья Вронская

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, в районе школы №10 в 11 микрорайоне. Трое подростков заманили школьника во двор дома №15 и избили. Мальчик находится в больнице. О случившемся корреспонденту Lada.kz рассказала мама потерпевшего.

Фото с сайта izh.kp.ru
Фото с сайта izh.kp.ru

По словам мамы подростка, своих обидчиков сын не знал, а в школу №10 перевелся пять дней назад.

Закончились уроки и он вышел со школы, один. По камерам видно, что эти трое уже ждали его перед выходом. Подозвали к себе, сказали, что надо поговорить, мол, все объясним на месте. Дошли с ним до дома №15 и начали бить. У одного из подростков был кастет. Когда мой сын начал кричать и просить о помощи, к ним подбежали другие ребята и он успел мне позвонить, - рассказывает женщина.

Жительница Актау сразу же поспешила на помощь к сыну, так как семья проживает недалеко от места происшествия.

Я лично за руку схватила мальчика с кастетом, но он одернул ее и сбежал. Мой сын их не знает. Опознали этих подростков учителя. Они оказались из параллельного класса. Мой ребенок добрый и отзывчивый, он никому ничего плохого не сделал. Сейчас находится в больнице и я очень боюсь, что это дело останется безнаказанным, - говорит мама подростка.

У пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В школе сразу вызвали психологов, провели беседу с нападавшими. Провели индивидуальные профилактические воспитательные работы.

Об их переводе в другое учебное заведение речи не идет. Но я хочу справедливого наказания, считаю, что это не должно так оставаться. В полиции поначалу просто вменяли административное правонарушение. Я стала настаивать на ужесточении, поскольку было использовано холодное оружие и им уже есть 14 лет. Все пороги обошла. Только тогда они завели уголовное дело, - рассказывает мама ребенка.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, все участники конфликта установлены. Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Наряду с этим будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей или законных представителей всех причастных правонарушителей. Готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате, - сообщили в полиции.

Все виновные будут поставлены на профилактический учет, уточнили в ведомстве.

Однако мама подростка уверена, что дело по избиению ее сына могут закрыть.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 108 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), при этом четко зная, что в законе прописано, что данная статья применима только к лицам, достигшим 16-летнего возраста. Завтра они мне скажут «Извините, им нет 16-ти» и дело закрыто? В законодательстве есть статья 293 – «Хулиганство». В пункте третьем описывается наш случай: «… действия, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, а равно совершенные преступной группой». Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Почему следователь не использует ее?, - задается вопросом женщина.

Нужно отметить, что это не первый подобный случай в Актау. В 2024 году в школе №24, расположенной в 15 микрорайоне, толпа школьников напала на сверстника. Тогда в полиции пообещали поставить малолетних нарушителей на учет, а их родителей привлечь к ответственности по статье административного кодекса.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Феникс
Феникс
Эти выродки шли намеренно на это и были вооружены, все их действия говорят о том, что они были готовы к избиению. Им не беседы с психологами нужны, с такими надо по-другому. Мальчику скорейшего выздоровления. Мама пострадавшего мальчика - обязательно настаивайте на своём, ни давайте ни шанса замять это дело или увести в другом направлении, обращайтесь в вышестоящие и контролирующие органы. Правильно делаете что придаёте всё огласке. Сопливые подонки не должны уйти от наказания за совершённое ими преступление.
01.03.2025, 20:09
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