Мужчина попал под поезд в Мангистау: пострадавшему ампутировали ноги

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По данным центральной районной больницы Бейнеу, сообщение на Станцию скорой помощи поступило 28 февраля в 21:30. Прибывшие медики доставили пострадавшего в медучреждение.

Мужчина 1989 года рождения находился в состоянии травматического шока 2 степени и признаками алкогольного опьянения.

Врачами проведена ампутация обеих голеней.

Общее состояние тяжелое, гемодинамика стабильная. Сознание ясное. Сердечно-сосудистая система стабильна. Переведен из реанимационного отделения в травматологическое.

По факту наезда на человека в момент начала движения железнодорожного состава возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека", - передает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В пресс-службе АО «НК «КТЖ» сообщили, что в 2024 году в Казахстане было зафиксировано 75 случаев наезда на людей. Основные причины происшествий - нарушение правил перехода через железнодорожные пути, алкогольное опьянение, нахождение в наушниках и случаи суицида.