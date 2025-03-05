Мальчик получил ожоги из-за порыва на теплосети в Актау: медики рассказали о его состоянии

Мальчик 2014 года рождения из-за аварии на теплосетях получил ожоги II-III степени. В настоящий момент он находится в реанимации. Об этом Lada.kz сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице.

Фото: архив Lada.kz

По данным медучреждения, мальчик получил ожоги в области обоих бедер, стоп и голени. Площадь ожога на теле составляет 30%.

Состояние ребенка тяжелое из-за полученной ожоговой травмы. Сознание ясное, но наблюдается беспокойство. В настоящее время пациент проходит лечение в реанимационном отделении. Сердечный ритм и дыхание стабильны. Совместно с травматологами была проведена хирургическая обработка ожоговых ран. Пока ребенок останется в реанимации, - сообщили врачи.

Напомним, несчастный случай произошел вчера, 4 марта, в 15 микрорайоне. Ребенок поскользнулся и попал под струю горячей воды из поврежденной трубы на магистральной теплосети. Сигнал о порыве коммунальные службы получили уже после произошедшего.