В Актау ребенок получил сильные ожоги из-за аварии на теплосетях

В Актау вчера, 4 марта, ребенок стал жертвой аварийной ситуации на теплосетях, получив серьезные ожоги. Ситуацию Lada.kz прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото предоставлено матерью пострадавшего

Инцидент произошел 4 марта, около 19:30 часов, рядом с домом №13 в 15 микрорайоне.

Гололед и устаревшие трубы на тепловых сетях стали причиной несчастного случая. В редакцию обратилась мать ребенка, получившего ожоги.

Мой сын поскользнулся и попал под горячую струю воды, вырвавшуюся из канализации в районе дома №13 в 15 микрорайоне, и получил сильные ожоги по пояс. Он находится в реанимации. Когда вечером вернулась из больницы, увидела, что воду уже отключили и занимались ремонтом. Когда спасали ребенка, было не до фиксации напора, сами понимаете. Но это не дело, чтобы наши дети попадали в такие ситуации. Я считаю, что у этого происшествия должны быть ответственные лица. Это небрежность, - написала женщина.

По информации пресс-службы ГКП «Каспий жылу, су арнасы», информацию о порыве специалисты предприятия получили уже после произошедшей ситуации.

Конечно, не было такого, что вода лилась весь день и никто не обращал внимание. Мы выехали на место аварии, как только поступил сигнал, наши специалисты всю ночь занимались устранением последствий. Поставили ограждение. Это был порыв на тепловых сетях. Работали до четырех часов утра, сейчас проводятся раскопочные благоустройства, - сообщили в организации.

Редакция Lada.kz направила запрос о состоянии пострадавшего в пресс-службу управления здравоохранения Мангистауской области.