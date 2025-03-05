Полиция Актау возбудила уголовное дело по факту получения ожогов ребенком

Правоохранители возбудили уголовное дело после несчастного случая на теплотрассе, в результате которого ожоги получил 11-летний мальчик. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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По информации ведомства, дело заведено по факту произошедшего, виновники инцидента пока устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "недоброкачественное строительство". Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 4 марта из-за порыва на теплотрассе мальчик получил ожоги, которые покрыли его тело на 30%. Пострадавший находится в реанимации, состояние стабильное.

Для справки

Статья 278 УК РК – Недоброкачественное строительство.

Нарушителям грозит штраф в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.