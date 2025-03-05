Оторвало ноги: попавшего под поезд жителя Мангистау готовят к выписке

Мужчину, которому в результате наезда поезда оторвало ноги, готовят к выписке. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Медики рассказали о текущем состоянии пострадавшего мужчины.
Общее состояние стабильное. Пациент находится в сознании, отвечает адекватно. Дыхание самостоятельное. Гемодинамика стабильная. Надеемся, что выписка состоится на следующей неделе, - рассказали медики.
Напомним, ранее жителей Мангистауской области поверг в шок инцидент, в ходе которого мужчине 1989 года рождения из-за наезда поезда оторвало ноги. Случай произошел в селе Боранкул Бейнеуского района. На момент происшествия пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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