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05.03.2025, 15:44

Падающие с крыши сосульки повредили несколько автомобилей в Актау

Происшествия 0 2 140 Наталья Вронская

Очередными жертвами падающих с крыш домов сосулек стали жильцы ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне. Их автомобили повредили упавшие с высоты ледяные глыбы. В редакцию Lada.kz прислали кадры с места событий.

Коллаж Lada.kz
Коллаж Lada.kz

По меньшей мере три автомобиля пострадали в результате падения с крыши крупных кусков наледи. Жильцы комплекса попросили объединение собственников имущества (ОСИ – прим. автора) разобраться в ситуации.

ОСИ, в свою очередь, объяснило затянувшееся устранение сосулек нежеланием самих жильцов перепарковывать автомобили в другом месте, чтобы дать специалистам полноценно выполнять свою работу.

Жильцы, если бы вы своевременно убрали машины, мы бы уже давно почистили крыши. (...) Вы видите сосульки на крыше, также по городу было предупреждение о ЧС. Кроме того, ОСИ отправлял вам соответствующее обращение. Жильцам надо быть ответственными, в том числе за свои автомобили, сплит-системы. Если вы видите, что на сплит-систему сверху упал лёд, можно же самим убрать. Не дожидаться, когда всё замёрзнет. А там, где нет препятствий в виде ваших автомобилей, мы убираем, - разъяснили свою позицию жильцам в ОСИ.

Также в объединении добавили, что наняли бригаду альпинистов, которая с 28 февраля занимается уборкой сосулек в местах, где это возможно, в том числе, где поблизости нет припаркованных автомобилей. Отчеты о проделанной работе скидывают в домовые чаты.

Напомним, это не первый случай причинения ущерба в Актау из-за падающих с крыш домов сосулек. Жилищная инспекция просит население быть внимательнее при перемещении по городу в эти дни, а также обращаться в свои обслуживающие компании с просьбой очистить дома от наледи.

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