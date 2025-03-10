Двух человек сбил автомобиль в Актау

Инцидент произошел возле супермаркета «Нур» между 14 и 15 микрорайонами. Подробности предоставили в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает Lada.kz .

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В социальной сети появилось видео, на котором запечатлен момент госпитализации пострадавшего – бригада скорой помощи переносит его на носилках.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи рассказали, что инцидент произошел 9 марта, возле супермаркета «Нур» между 14 и 15 микрорайонами

Предположительно, на дороге автомобиль Toyota сбил двух человек.

В 22:38 поступил вызов с категорией срочности 1.18. Бригада «103» прибыла на место в 22:45. В результате происшествия пострадали два человека — 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. Оба были доставлены в приемное отделение травмпункта, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.