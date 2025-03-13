Сотрудника аэропорта задержали за употребление наркотиков в Актау

Сотрудника международного аэропорта Актау задержали за употребление наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz .

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В ходе проверки деятельности аэропортов представители Мангистауской областной транспортной прокуратуры совместно с линейным отделом полиции на станции «Мангистау» выявили факт употребления наркотических средств сотрудником международного аэропорта Актау.

В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и употребления наркотиков. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в ведомстве.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Актау задержали двух мужчин и их подельницу, занимавшихся распространением синтетических наркотиков.