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08.03.2025, 11:23

Преступное трио задержали в Актау

Происшествия 0 5 529 Сергей Кораблев

Двух мужчин и их подельницу задержали в Актау с наркотиками, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 1 микрорайоне в начале марта правоохранители задержали двух мужчин. Они подозревались в незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков. При обыске у них было изъято пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные так называемые «закладки» с синтетическими наркотиками.

Позже во время обыска на съемной квартире была задержана женщина, которая помогала в изготовлении наркотиков. В помещении также были обнаружены еще четыре целлофановых пакета с «синтетикой».

Общий вес изъятого превысил 1 килограмм, что примерно равняется 6000 разовым дозам.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, ранее криминального «ботаника» задержали в Актау.

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