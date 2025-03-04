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04.03.2025, 14:52

Криминального «ботаника» задержали в Актау

Происшествия 0 1 944 Ольга Максимова

Жителя Актау задержали за культивацию марихуаны. Подробности происшествия корреспонденту Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото: Emmanuele Contini/NurPhoto/picture alliance
Иллюстративное фото: Emmanuele Contini/NurPhoto/picture alliance

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области задержали жителя Актау, который вырастил мини-плантацию марихуаны. Двадцать кустов конопли, три лампы освещения, два вентилятора и компрессор – все это хранилось в коммерческом помещении одного из многоквартирных жилых домов областного центра.

У мужчины в присутствии понятых также были изъяты электронные весы, предназначенные для взвешивания марихуаны, и самодельное устройство для потребления наркотиков.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества). В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Подозреваемому грозит штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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