Криминального «ботаника» задержали в Актау

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области задержали жителя Актау, который вырастил мини-плантацию марихуаны. Двадцать кустов конопли, три лампы освещения, два вентилятора и компрессор – все это хранилось в коммерческом помещении одного из многоквартирных жилых домов областного центра.

У мужчины в присутствии понятых также были изъяты электронные весы, предназначенные для взвешивания марихуаны, и самодельное устройство для потребления наркотиков.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества). В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Подозреваемому грозит штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.