Весёлый садовник в Актау: в подпольной фитолаборатории обнаружили 35 кустов марихуаны

Криминальный «огород» обнаружили в пригороде областного центра. Мужчина занимался выращиванием запрещенных растений в складском помещении мебельного цеха, передает Lada.kz .

Куст. Фото ДП МО

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, подпольную фитолабораторию в промышленной зоне города обнаружили 11 марта сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью.

Был задержан 52-летний мужчина. В ходе обыска в кармане его куртки обнаружены два ключа от склада, где подозреваемый выращивал наркосодержащие растения.

В ходе осмотра складского помещения мебельного цеха были изъяты: самодельное приспособление для употребления наркотиков, 11 спичечных коробков с семенами марихуаны, электронные весы, 14 цветочных горшков с посаженными растениями, 35 кустов марихуаны, 35 осветительных ламп, три вентилятора, две вытяжки, термометр и удобрения.

Экспертиза показала, что изъятые растения содержат наркотические вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 300 УК РК («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества»).